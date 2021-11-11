В Санкт-Петербурге пройдет масштабный военно-морской турнир «Стальная волна»

В очном этапе примут участие 12 команд, составленные из курсантов ВМА; отборочные туры пройдут по «швейцарской системе». Главный приз — кубок «Стальная волна». Поддержать игроков смогут все желающие — прямая трансляция турнира будет доступна на YouTube и в видеосервисе Wink .

В честь 325-летия военного флота России World of Warships при поддержке тарифа «Игровой» компании «Ростелеком» проводит в Санкт-Петербурге масштабный военно-морской турнир «Стальная волна». 13 ноября 2021 года курсанты Военно-морской академии (ВМА) проведут большое виртуальное сражение. Но «Стальная волна» на этом не закончится — вскоре начнется онлайн-этап турнира, в котором смогут принять участие все, кто интересуется военно-морским делом, и, конечно же, поклонники World of Warships.

- «Стальная волна» в честь юбилея не зря проводится в Санкт-Петербурге, морской столице страны. Здесь расположено крупнейшее высшее учебное заведение флота — Военно-морская академия. Виртуальные сражения не только утолят молодой азарт, но и помогут будущим командирам кораблей углубить знания военно-морской истории и даже улучшить стратегические и тактические навыки. Мы осознаем значимость киберспорта и поддерживаем это направление. Именно поэтому “Ростелеком” развивает экосистему цифровых сервисов для геймеров, которая формируется вокруг нашего тарифного плана “Игровой” уже пять лет. В партнерстве с лидерами игрового рынка мы предоставляем всё больше уникальных условий и опций, доступных только нашим абонентам.

Валерия Цыганкова, директор по продукту World of Warships:

- Разработчики World of Warships придают огромное значение патриотическому воспитанию, считая его необходимым в призме культурно-исторического развития страны. Компания постоянно проводит образовательные мероприятия и поддерживает значимые общественные события, направленные на формирование и развитие гражданской ответственности и любви к Отчизне, повышение интереса к военно-морской истории страны. Турнир для курсантов Военно-морской академии “Стальная волна”, конечно, будет развивать патриотические чувства, но одновременно — и профессиональные навыки.

В игре World of Warships представлена самая большая виртуальная коллекция исторически точных военных кораблей времен Первой и Второй мировых войн. Сотрудничая с историческими консультантами и музеями всего мира, разработчики игры собрали внушительную библиотеку данных о военных судах России и ведущих морских держав прошлого века. Реконструируя модели кораблей по архивным чертежам, создатели добавляют в игру их максимально достоверные копии.

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователи тарифа имеют возможность принимать участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях. В World of Warships абонентам тарифа с подключенной опцией «Игры Wargaming» доступен на эксклюзивной основе легендарный корабль «Адмирал Макаров».

В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня компания помимо тарифа «Игровой» с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм» предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также опцию «Облачные игры GFN.RU»