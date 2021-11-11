С ветерком: до сыктывкарских поселков пустят катера на воздушных подушках

Как сообщили в мэрии, в связи с ухудшением погоды и появлением льда на реке Вычегде вместо теплоходов в Седкыркещ, Сидорполой и Трехозерку с завтрашнего дня пустят катера «Кайман-10» и «Хивус-10».
По обе стороны реки в районе переправы в местечке Алешино установят палатки для укрытия ожидающих от непогоды. По ночам будет дежурить одно судно на воздушной подушке для оперативных служб, сообщает МКП «Жилкомсервис». Контактный телефон предприятия для справок: 37-00-00. С 12 ноября и на время межсезонья для жителей заречных поселков проезд на катерах будет бесплатным, передает БНК.
Расписание движения катеров по маршруту Алешино – Седкыркещ:
- Из Седкыркеща: 06:20; 06:25; 06:30; 06:35; 06:40; 06:45; 07:20; 07:25; 07:30; 07:35; 07:40; 07:45; 07:50; 07:55; 08:40; 08:45; 08:50; 08:55; 09:00; 11:05; 11:10; 11:15; 11:20; 11:28; 12:25; 12:30; 12:38; 13:35; 13:40; 13:48; 15:20; 15:25; 15:30; 15:35; 16:30; 16:35; 16:40; 16:45; 17:40; 17:45; 17:50; 17:55; 18:00; 18:50; 18:55; 19:00; 19:05; 20:55; 22:05.
- Из Алешино: 6:23; 06:28; 06:33; 06:38; 06:43; 06:50; 07:23; 07:28; 07:33; 07:38; 07:43; 07:48; 07:53; 08:00; 08:43; 08:48; 08:53; 08:58; 09:10; 11:08; 11:13; 11:18; 11:25; 11:30; 12:28; 12:35; 12:40; 13:38; 13:45; 13:50; 15:23; 15:28; 15:33; 15:38; 16:33; 16:38; 16:43; 16:48; 17:43; 17:48; 17:53; 17:58; 18:03; 18:53; 18:58; 19:03; 19:08; 21:00; 22:10.