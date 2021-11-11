С ветерком: до сыктывкарских поселков пустят катера на воздушных подушках

Как сообщили в мэрии, в связи с ухудшением погоды и появлением льда на реке Вычегде вместо теплоходов в Седкыркещ, Сидорполой и Трехозерку с завтрашнего дня пустят катера «Кайман-10» и «Хивус-10».

По обе стороны реки в районе переправы в местечке Алешино установят палатки для укрытия ожидающих от непогоды. По ночам будет дежурить одно судно на воздушной подушке для оперативных служб, сообщает МКП «Жилкомсервис». Контактный телефон предприятия для справок: 37-00-00. С 12 ноября и на время межсезонья для жителей заречных поселков проезд на катерах будет бесплатным, передает БНК.

Расписание движения катеров по маршруту Алешино – Седкыркещ: