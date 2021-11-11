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Ухтинский «Дракула», уснувший в гробу в ритуальном салоне, выслушал приговор

Ухтинский «Дракула», уснувший в гробу в ритуальном салоне, выслушал приговорpixabay

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Напомним, ночью 3 сентября 2021 г. ухтинец разбил витрину ритуального салона и проник в помещение. Там он обнаружил девять рулонов туалетной бумаги, банку варенья, кофе и чай, который забрал и спрятал под своей одеждой.

После этого молодой человек забрался в один из гробов, закрыл себя крышкой и уснул. Наутро он был обнаружен сотрудниками полиции, которые приехали по вызову. Свои действия житель Ухты объяснил сильной степенью алкогольного опьянения и желанием согреться. Ущерб от действий мужчины составил почти 23 тыс. рублей.

Вину в содеянном ухтинец признал в полном объеме, после совершения преступления принял меры к трудоустройству и возмещению причиненного индивидуальному предпринимателю вреда.

Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил молодому человеку наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено ОМВД России по г. Ухте.

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