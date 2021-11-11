В России готовят законы о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах, рассказал РБК источник, участвовавший в подготовке документов, и подтвердил источник в аппарате правительства.



После выхода публикации оперштаб подтвердил подготовку законопроектов.



По словам одного из источников, первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

— Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом, — объяснил источник РБК, уточнив, что конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, определят главы регионов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.



В среду в правительстве сообщили, что с 16 ноября те, кто не зарегистрирован на «Госуслугах», смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ.



По словам источника, до 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки. Законопроект обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки.



Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает, говорит источник, на них требование документально подтвержденного иммунитета распространяться не будет.