«Самому маленькому – 4 дня»: как лечат детей с COVID-19 в Коми

– В последние месяцы мы слышим, что пациенты с COVID-19 значительно помолодели, болеют дети. Это связывают с более агрессивным дельта-штаммом. Вы видите эту тенденцию? – Действительно, более молодые пациенты и дети стали в разы чаще заболевать попадать в стационар. В первом квартале этого года лечение в больнице прошли 49 детей, во втором квартале уже 72 ребенка, в третьем квартале – 241. На сегодняшний день уже 107 детям понадобилась госпитализация. Участковые педиатры тоже отмечают большой наплыв пациентов, в том числе тех, кому требуется лечение в стационаре. Дело в том, что дельта-штамм очень контагиозный, как ветряная оспа.

На 9 ноября в Республике Коми находятся на госпитализации 85 детей, заболевших COVID-19. О том, как распознать эту инфекцию у малышей и школьников, о тяжелых осложнениях и лечении рассказал главный врач Республиканской инфекционной больницы Владимир Катков.

– Какие симптомы ковида у младенцев? Есть ли какие-то особые признаки, по которым можно распознать начало заболевания?



– Многие продолжают считать, что дети не болеют ковидом или переносят его как ОРВИ, но это не всегда так. Действительно, у детей первого года жизни чаще всего бывает стертое течение болезни. Ни кашля, ни насморка, ни других характерных признаков простуды. Они просто становятся вялыми, хуже едят, больше спят, капризничают. При этом часто поднимается температура до 38, ее трудно сбить, она скачет. Младенец может заразиться только от членов семьи. Поэтому температура при условии, что в семье уже есть ковид, служит поводом для обращения к врачу.

– У взрослых часто пропадает обоняние. А у маленьких детей?



– Это характерно для подростков, которые вообще нередко болеют как взрослые. Они могут переносить коронавирусную инфекцию легко: с невысокой температурой в течение трех-четырех дней, сопровождаемой, например, повышенной утомляемостью, мышечной болью. Потом несколько дней восстанавливаются и здоровые возвращаются в коллектив. А бывает иначе: 13-14-летние дети болеют тяжело с массивным поражением легких, сильной интоксикацией, длительной стойкой лихорадкой. Нет какого-то одного конкретного признака COVID-19 у всех детей. Нужно бить тревогу, если у ребенка пропал аппетит, появились слабость, светобоязнь, головная боль, стойкая температура. Врач решит, есть ли подозрения на ковид, необходима ли ранняя госпитализация, нужно ли дообследовать.

– Как отличаются протоколы лечения в зависимости от возраста детей?



– На амбулаторном этапе протоколы похожи. Как правило, это интерфероны в назальной, ректальной форме, обильное питье, снижение температуры. При средней тяжести добавляют антибактериальную терапию и проводят дополнительные исследования, которые помогают понять картину болезни и дать прогноз. В остальном детей, болеющих легко или даже в стертой форме, лечат одинаково, а различия в протоколах определяются возрастными ограничениями применения лекарств и индивидуальными особенностями организма. Так, например, детям первых лет жизни спреи запрещены, им назначают капли.

– Расскажите о мультисистемном Кавасаки-подобном синдроме у детей. Многие его опасаются.



– Это аутоиммунный системный васкулит – заболевание, которое приводит к воспалению мелких кровеносных сосудов. По механизму возникновения и течению это похоже на синдром Кавасаки, только без воспаления сосудов, которые питают мышечную стенку сердца – миокард. Мультисистемный Кавасаки-подобный синдром обычно развивается через две-восемь недель после выздоровления от COVID-19. Недомогание, быстрая утомляемость, температура, кожная сыпь — в течение четырех-пяти дней эта симптоматика нарастает.



Поэтому нужно внимательно следить за ребенком, переболевшим COVID-19, обращать внимание на его состояние. Если ребенок недомогает, а на следующий день поднялась температура – срочно к врачу. Он решит, стоит ли исследовать кровь на воспалительные изменения. При мультисистемном синдроме нарастают все неспецифические изменения в крови. Как будто у ребенка менингит. При этом нет очага — воспаления почек, ангины, пневмонии. Виноват в этом исключительно ковид, при котором вырабатываются антитела, запускающие воспаление.