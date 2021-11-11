Сыктывкарский госуниверситет возвращается с дистанционки

С 15 ноября студенты СГУ им. Питирима Сорокина вернутся в аудитории. Удаленка окончена, однако пандемия бушует с новой силой, а привиты от ковида лишь 30% учащихся, поэтому будут приняты меры. Так, лекции с числом студентов выше 30 будут проходить в дистанционном формате.

В случае подтверждения ковида в группе, ее немедленно выведут обратно на дистанционку. Но если более 60% студентов в ней вакцинированы, обучение будет очным под «особым наблюдением». В учебных корпусах университета сохраняется масочный режим. С таким обращением выступила Ольга Сотникова.