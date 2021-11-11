Где в Сыктывкаре вакцинироваться без записи: список адресов

1. ТЦ «Спутник» (Октябрьский пр. 131/4)
Ежедневно 10.00-16.00
2. Машина на площадке перед ТЦ «Калевала»
Ежедневно 10.00-16.00
3. ТЦ «Макси» - 2 этаж
Ежедневно 10.00-16.00
4. Ленина, 49 (вход с торца)
ПН-ПТ - 08.00-17.00
СБ, ВС - 10.00-17.00
5. Республиканский стадион
ПН-СБ - 08.00-17.00
В этих пунктах можно привиться в порядке очереди. Вам необходимо заполнить анкету пациента и добровольное согласие на прививку. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Минздрав Коми напоминает, что первичная вакцинация не проводится вакциной «Спутник Лайт». Препарат используется только для переболевших и ревакцинаци. Также возможна одновременная вакцинация от гриппа и ковида, вакцины вводятся в плечи разных рук.