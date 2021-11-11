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Где в Сыктывкаре вакцинироваться без записи: список адресов

Где в Сыктывкаре вакцинироваться без записи: список адресовФото из архива pg11.ru

Минздрав Коми собрал список мест, где в Сыктывкаре можно привиться от коронавируса и гриппа без записи.

1. ТЦ «Спутник» (Октябрьский пр. 131/4)
Ежедневно 10.00-16.00

2. Машина на площадке перед ТЦ «Калевала» 
Ежедневно 10.00-16.00

3. ТЦ «Макси» - 2 этаж 
Ежедневно 10.00-16.00

4. Ленина, 49 (вход с торца)
ПН-ПТ - 08.00-17.00
СБ, ВС - 10.00-17.00

5. Республиканский стадион 
ПН-СБ - 08.00-17.00

В этих пунктах можно привиться в порядке очереди. Вам необходимо заполнить анкету пациента и добровольное согласие на прививку. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Минздрав Коми напоминает, что первичная вакцинация не проводится вакциной «Спутник Лайт». Препарат используется только для переболевших и ревакцинаци. Также возможна одновременная вакцинация от гриппа и ковида, вакцины вводятся в плечи разных рук.

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