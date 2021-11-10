В России предлагают изменить порядок медосвидетельствования водителей

Проверять водителей и кандидатов в водители на регулярное употребление алкоголя и наркотиков планируется начать с 1 марта следующего года. Но не всех, а только тех, у которых выявлены признаки заболевания или которым потребовалась водительская медсправка в связи с лишением водительских прав из-за управления в нетрезвом виде или отказа от медосвидетельствования.

Проект приказа Минздрава о новом порядке обязательного медосвидетельствования водителей вновь размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru, сообщает «Российская Газета».

Напомним, что ранее Минздрав планировал заставить всех водителей и кандидатов в водители поголовно сдавать для получения этой справки мочу и кровь для анализа. Мочу планировалось брать для исследования на наличие психоактивных веществ, а кровь - на определение специфического маркера, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Анализы эти не из дешевых, да и делаются не один день. Этот спорный приказ вызвал такой ажиотаж, что люди выстроились в километровые очереди у медкомиссий накануне его вступления в силу. После чего срок его вступления в силу был перенесен и несколько раз откладывался. Последней датой значилось 1 января 2022 года.