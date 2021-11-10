Строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре опять приостановлено

По словам министра, теоретически можно расторгнуть контракт с подрядчиком, но в таком случае будет потеряно федеральное софинансирование в объеме 1,3 млрд рублей. Придется проводить перепроектирование и вновь просить средства у правительства РФ. Минстрой Коми совместно с компанией-подрядчиком обратился в Минстрой России с просьбой распространить практику корректировки цены и на объекты, подобные больнице в Сыктывкаре. При этом в ближайшее время рабочие вновь выйдут на стройку, заверил министр.

- Я лечился в республиканской инфекционной больнице, где из окон наблюдал, как приостановились работы по строительству новой инфекционной больницы. Чем обусловлено? Все, кто связан со стройкой, знают, что произошло на рынке строительных материалов: резкий рост цен на стройматериалы по всей стране. Исходя из этого правительство РФ выработало перерасчет стоимости и корректировку работ, все это связано с 44-м федеральным законом (о госзакупках). Но торги по нашей больнице велись в рамках 563-го постановления, когда исходная цена контракта рассчитывалась до проектирования и разыгрывания, корректировки по таким объектам еще нет, - отметил министр строительства Коми Игорь Кузьмичев, который находится на самоизоляции по результатам тестирования на коронавирус.

Строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре приостановлено. Все из-за резко возросшей стоимости стройматериалов. Сейча Минстрой Коми совместно с подрядчиком просят Минстрой России пересчитать стоимость этого объекта, который планируется достроить.

- На этой неделе мы перечисляем подрядчику 2 млн рублей, подрядчик выводит на объект бригаду, будут заниматься засыпкой, будут готовить заливку бетона с учетом минусовых температур, утеплители и прочее. Наша задача, пока температура позволяет, выполнить значительный объем бетонных работ без угрозы для качества. Как только у нас будет выработан механизм перерасчета цены, строительство возобновится. Терять объект мы не хотим, больница республике нужна, мы сделаем все возможное в рамках правового поля, чтобы больница была построена, - сказал Кузьмичев.

Ранее во вторник приостановка стройки обсуждалась в Госсовете Коми при рассмотрении региональной госпрограммы "Развитие здравоохранения". Как констатировал председатель Контрольно-счетной палаты региона Игорь Гурьев, запланированная в марте 2022 года сдача объекта под угрозой срыва, готовность объекта составляет всего 9%.

В 2020 году глава региона Владимир Уйба в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержку из федерального бюджета на строительство нового медучреждения. В том же году приступили к возведению. Новый объект заменит морально и физически устаревшую инфекционную больницу.