Власти Коми намерены создать отряд кибердружинников

В Госсовете КОми прошло очередное заседание, в ходе которого чиновники и депутаты обсужиди создание отряда кибердружинников. К такому решению их привели сложности работы обычных дружин в связи с пандемией.

Тогда было предложено распространить дело дружинников и онлайн, а именно в соцсетях. Ожидается, что кибердружинники будут находить подозрительные объявления, указывающие на мошенников или наркодилеров, экстремистские посты и оскорбительные комментарии пользователей.

Минюст региона уже прорабатывает варианты для будущих кибердружинников. К этой деятельности хотят также подключить МВД, Минобр и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона, передает КП Коми.