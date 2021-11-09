В Сыктывкаре открылась почта Деда Мороза

Уже второй год по инициативе мэрии Сыктывкара на Стефановской площади устанавливается специальный домик, где располагается «Почта Деда Мороза». В этом году он стоит ближе к Кировскому парку, передает пресс-служба городской администрации.

Верные помощники зимнего волшебника до 31 декабря включительно с 12 до 19 часов ежедневно будут собирать письма от детишек с их заветными пожеланиями и отправлять их в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Всех желающих детей ждут на Стефановской площади обязательно в сопровождении взрослых с письмами Деду Морозу.