Жительница Ухты заставляла своих детей стоять коленями на гречке

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в истязании своих летей и неисполнении родительских обязанностей, передает прокуратура Коми.

Судом установил, что в 2020-2021 гг. жительница Ухты неоднократно истязала своих несовершеннолетних детей: дочь 2010 года рождения и сына 2012 года рождения. Женщина систематически унижала детей, била их ремнем и другими предметами, оставляла на несколько часов стоящими коленями на гречке, не давая пить. Женщина уклонялась от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей, заботе об их здоровье, высказывала сыну и дочери пожелания зла и оскорбления в нецензурной форме. В апреле дети были изъяты и помещены в Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних.

Суд признал женщину виновной в инкриминируемых деяниях и назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственным отделом по г. Ухте СУ СКР по Республике Коми.