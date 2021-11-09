Клиенты Tele2 из Коми проговорили на трассах 116 тысяч часов

Мобильный оператор Tele2 с помощью технологий big data изучил активность абонентов на автомобильных трассах. Tele2 обеспечивает качественное покрытие и устойчивый сигнал вдоль магистралей, что критически важно для безопасности и комфорта автомобилистов. С мая по октябрь клиенты оператора скачали на дорогах 277 петабайт интернет-трафика. Больше всего клиентов Tele2 путешествовало по трассе М-4 «Дон», соединяющей Москву с Краснодаром и Новороссийском.

В исследование Tele2 попали те водители и пассажиры, которые не менее трех часов провели на одной из самых востребованных федеральных трасс. Чаще всего клиенты оператора выбирали автомобильные путешествия летом, а наиболее активным месяцем стал июль – 13% от общего количества участников длительных поездок с начала года.

С мая по октябрь абоненты Tele2 скачали на трассах 277 петабайт интернет-трафика. Также за этот период путешественники проговорили 170 миллионов часов. Чаще всего на дальние расстояния на автомобиле отправлялись жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также активны были жители Челябинска, Ростова-на-Дону и Воронежа.