Госдума приняла закон о дополнительном отпуске для людей, которые ухаживают за инвалидами

Ухаживающие за инвалидами I группы получат право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты. Закон об этом Госдума приняла на пленарном заседании 9 ноября.

Закон включает работников, ухаживающих за членами семьи или иными родственниками, являющимися инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Как отмечают авторы документа, он разработан с целью компенсировать лицам, осуществляющим уход за инвалидами, трудности, возникающие в связи с необходимостью обеспечивать их особые потребности, обусловленные состоянием здоровья.