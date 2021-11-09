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Госдума приняла закон о дополнительном отпуске для людей, которые ухаживают за инвалидами

Госдума приняла закон о дополнительном отпуске для людей, которые ухаживают за инвалидамиФото с сайта Госдумы РФ

Ухаживающие за инвалидами I группы получат право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты. Закон об этом Госдума приняла на пленарном заседании 9 ноября.

Закон включает работников, ухаживающих за членами семьи или иными родственниками, являющимися инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Как отмечают авторы документа, он разработан с целью компенсировать лицам, осуществляющим уход за инвалидами, трудности, возникающие в связи с необходимостью обеспечивать их особые потребности, обусловленные состоянием здоровья.

В пояснительной записке подчеркивается, что закон позволит улучшить жизнь как самих инвалидов, так и даст возможность использовать дополнительные выходные дни для решения насущных проблем, связанных с обеспечением должного ухода за ними и их реабилитацией.

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