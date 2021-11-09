В Сыктывкаре 9 водителей «отдохнули» в нерабочие дни и сели за руль пьяными

С 4 по 7 ноября в Сыктывкаре прошел один из этапов профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

5 ноября в рамках операции в районе дома 366 по Октябрьскому проспекту и около дома 2 на Ухтинском шоссе проведены массовые проверки водителей. В мероприятии вместе с сотрудниками ДПС принимали участие сотрудники кинологической службы МВД. Инспекторы останавливали весь проезжающий транспорт и проверяли документы.

За выходные дни полицейские выявили 12 фактов управления машиной в состоянии опьянения или отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования. Среди них 7 фактов управления машиной в состоянии опьянения, трое водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, двое водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно, за что предусмотрена ответственность по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».