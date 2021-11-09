В Коми за неделю подорожали сосиски и картофель

Так, сосиски, сардельки подорожали в среднем на 4,7%, маргарин - на 4,0%, консервы мясные для детского питания - на 3,4%, масло сливочное - на 2,4%, пшено - на 2,2%, молоко стерилизованное, сметана, крупа гречневая-ядрица - на 1,1-1,6%.

Из плодовоовощной продукции рост цен отмечен на картофель на 2,9%, морковь - на 2,7%, капусту - на 1,4%. В то же время цены на лук репчатый снизились на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости мыло хозяйственное стало дороже на 7,0%, мыло туалетное - на 2,1%. Одновременно порошок стиральный подешевел на 7,2%, подгузники детские - на 4,1%.