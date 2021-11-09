На лекарства от коронавируса в Коми за год потратили 395 млн рублей

На закупку бесплатных лекарств пациентам, проходящим амбулаторное лечение от COVID-19, в 2021 году регион получил более 76 миллионов рублей из федерального бюджета, передает Минздрав Коми.

На эти средства были закуплены лекарства для проведения противовирусной терапии: Умифеновир, Фавипиравир, Интерферон альфа 2b. Препараты уже поступили в поликлиники региона для бесплатной выдачи амбулаторным пациентам, проходящим лечение от COVID-19.

Лекарственное обеспечение пациентам, получающим лечение в амбулаторных условиях, организовано без направления пациента в медицинские и аптечные организации.