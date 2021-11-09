На лекарства от коронавируса в Коми за год потратили 395 млн рублей

На закупку бесплатных лекарств пациентам, проходящим амбулаторное лечение от COVID-19, в 2021 году регион получил более 76 миллионов рублей из федерального бюджета, передает Минздрав Коми.
На эти средства были закуплены лекарства для проведения противовирусной терапии: Умифеновир, Фавипиравир, Интерферон альфа 2b. Препараты уже поступили в поликлиники региона для бесплатной выдачи амбулаторным пациентам, проходящим лечение от COVID-19.
Лекарственное обеспечение пациентам, получающим лечение в амбулаторных условиях, организовано без направления пациента в медицинские и аптечные организации.
Кроме этого, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми, в 2021 году за счет республиканского бюджета лекарственные препараты закупили для лечения пациентов в условиях круглосуточного стационара на сумму 58,5 млн рублей и для создания резерва при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией в условиях амбулаторно-поликлинической помощи на сумму более 260 миллионов рублей.
Согласно данным мониторинга, на конец октября этого года лекарственными препаратами на амбулаторном этапе обеспечены за счет средств федерального бюджета 24 714 пациента, за счет средств бюджета Республики Коми – 15 984 человека.