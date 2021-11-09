Сыктывкарцев просят убрать самовольно установленные гаражи

Специалисты администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объекты и ищут их владельцев. Речь идёт о гараже в районе дома № 31 по ул. Морозова и детским садом № 57, а также о металлическом балке в районе здания № 101/4 по ул. Орджоникидзе.

На объектах размещено обращение с требованием предоставить в мэрию правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать незаконные постройки. Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление архитектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, тел. 294-151).

В противном случае гараж и сарай демонтируют и вывезут.