В ПФР назвали четыре случая, когда человека могут лишить пенсии

В Пенсионном фонде России напомнили о случаях, при которых гражданин может перестать получать пенсию. Выплаты могут быть приостановлены в четырех случаях, передает mk.ru.
Во-первых, начисление пенсии останавливается, если человек не получает положенную сумму на протяжении шести месяцев. Кроме того, пенсия отменяется, если гражданин вовремя не подтвердит инвалидность.
Третьей причиной приостановки выплат может стать окончание срока действия вида на жительство – в такой ситуации могут оказаться иностранные граждане или лица без гражданства.
Наконец, пенсия по потере кормильца перестает выплачиваться после 18 лет. В случае если получатель обучается на очной форме, он имеет право на продление выплат до 23 лет.
Во всех перечисленных ситуациях выплата пенсии приостанавливается на полгода. За это время человек должен предоставить в Пенсионный фонд необходимые документы, после чего выплаты возобновятся.