Посещать МФЦ в Коми можно без QR-кода

Для посещения центров «Мои Документы» необязательно иметь QR-код сертификата о вакцинации против коронавируса. Это ограничение было введено накануне «ковикул», но Указ Главы Коми № 125 от 6 ноября 2021 его отменил.

Это значит, что в МФЦ можно прийти без сертификата и никто не потребует код на входе. Обслуживание ведётся как в порядке живой очереди, так и по записи на удобное время: 8 800-200-82-12.

Более того, министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал новую функцию МФЦ: с 12 ноября сертификат о вакцинации на бумажном носителе можно будет получить при личном обращении в любом центре «Мои Документы». Этот порядок утверждён Приказом Минздрава России № 1006н от 22 октября 2021.