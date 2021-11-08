В России вводятся сертификаты о вакцинации нового образца

В России с 8 ноября вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против COVID-19 и о перенесенном коронавирусе. Приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации, пишет РИА Новости. Как уточняется в приказе, сертификаты, сформированные до изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта.

Документ будет содержать основные данные о его обладателе, а также сведения о вакцинации. Также в него попадет информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19 для переболевших. Помимо этого, в сертификате предусматривается место для QR-кода.

Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Уточняется, что получить документ можно и в бумажном виде.