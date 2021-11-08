Эксперты подсчитали, насколько доступно жилье для семей в Коми

Коми заняла 29 место в рейтинге по доступности жилья, который подготовило РИА Новости.

Как отмечают эксперты, доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в России постепенно растет. В 2021 году 45 процентов из них могут снять типовую двухкомнатную квартиру (до пандемии этот показатель приближался к 40 процентам). Лидерами по доступности аренды являются северные регионы, экономика которых завязана на добыче полезных ископаемых.

По оценкам аналитиков, в Коми 42,4% семей с двумя детьми могут позволить снимать себе квартиру. При этом их доход должен составлять не менее 90 тысяч рублей, чтобы оплачивать аренду и повседневные расходы.