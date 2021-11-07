В Сыктывкаре подорожало автомобильное топливо

Автовладельцы столицы Коми заметили рост цен на топливо. Оказалось, что стоимость горючего действительно стала больше, передает "Комиинформ". Ценники на 7 ноября приведены ниже:
Компания "ЛУКОЙЛ"
- АИ-92 - 46,57 (был 46,37) плюс 20 копеек
- АИ-95 - 48,98 (был 48,73) плюс 25 копеек
- 100 - 56,97 (был 56,70) плюс 27 копеек
- ДТ - 51 (был 50,87) плюс 13 копек
"Компания 2000" (с 1 ноября)
- АИ-95 - 48,70 (был 48,90) минус 20 копеек
- АИ-92 - 46,35 (был 46,00) плюс 35 копеек
- ДТ - 53,70 (был 50,40) плюс 3 рубля 30 копеек
"Движение Коми"
- АИ-92 - 45,77 (был 46,99) минус 1 рубль 22 копейки
- АИ-95 - 47,77 (был 48,99) минус 1 рубль 22 копейки
- Ультра ДТ - 54,99 (был 50,49) плюс 4 рубля 50 копеек