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В Сыктывкаре подорожало автомобильное топливо

В Сыктывкаре подорожало автомобильное топливоpixabay

Автовладельцы столицы Коми заметили рост цен на топливо. Оказалось, что стоимость горючего действительно стала больше, передает "Комиинформ". Ценники на 7 ноября приведены ниже:

Компания "ЛУКОЙЛ"

  • АИ-92 - 46,57 (был 46,37) плюс 20 копеек
  • АИ-95 - 48,98 (был 48,73) плюс 25 копеек
  • 100 - 56,97 (был 56,70) плюс 27 копеек
  • ДТ - 51 (был 50,87) плюс 13 копек

"Компания 2000" (с 1 ноября)

  • АИ-95 - 48,70 (был 48,90) минус 20 копеек
  • АИ-92 - 46,35 (был 46,00) плюс 35 копеек
  • ДТ - 53,70 (был 50,40) плюс 3 рубля 30 копеек

"Движение Коми"

  • АИ-92 - 45,77 (был 46,99) минус 1 рубль 22 копейки
  • АИ-95 - 47,77 (был 48,99) минус 1 рубль 22 копейки
  • Ультра ДТ - 54,99 (был 50,49) плюс 4 рубля 50 копеек
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