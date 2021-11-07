В Коми известный адвокат попался пьяным за рулем

В Коми сотрудники ДПС остановили автомобиль прославленного адвоката Андрея Жилина по подозрению на вождение в состоянии алкогольного опьянения, пишет progoroduhta.ru.

Также источник утверждает, что в иномарке вместе с адвокатом сидела его жена, а помимо жены, в машине еще находился депутат городского совета Инты Дмитрий Яременко. Подозрения сотрудников ДПС подтвердились, когда в крови Андрея Жилина нашли 0, 834 миллиграмма на литр алкоголя.

Как стало известно позже, что за несколько часов до инцидента, Андрей Жилин с компанией отдыхал в кафе «Шоколад», которым владеет Яременко. Точное время и дата инцидента неизвестна.