Российским заключенным дадут больше прав

Содержащимся в следственном изоляторе осуждённым могут предоставить право на длительные свидания с родными. Правительственные поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Сейчас у осуждённых к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии и находящихся в СИЗО либо изоляторе нет права на длительные свидания. Кабмин предлагает разрешить им длительные свидания «с родственниками и иными лицами» в СИЗО. Предложенные поправки в Уголовно-исполнительный кодекс также предусматривают право на замену длительного свидания на краткосрочное или телефонный разговор.

Как пишет «Парламентская газета», ранее Конституционный суд рассмотрел обращение Евгения Парамонова, который в 2014-2017 годах был под арестом в СИЗО в Санкт-Петербурге. По приговору суда осуждённого должны были перевести в исправительную колонию, но оставили в СИЗО, так как он проходил по другому уголовному делу. В результате в течение нескольких лет для Парамонова были запрещены длительные свидания с родственниками.