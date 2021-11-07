В Коми на пожаре в многоэтажке погиб человек

Сообщение овозгорании в квартире жилого многоквартирного дома по адресу: г. Емва, ул. Ленинградская, д.28 поступило в пожарно-спасательную службу Княжпогостского района в 23:34.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. На момент прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 24 человека.

В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина 1961 г.р. Он был передан бригаде скорой медицинской помощи, констатировавшей его смерть. В 00:02 пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждена квартира на площади 10 м2.