В Коми водитель тепловоза получил четыре года колонии за 5 грамм наркотиков

Сосногорский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего работника железной дороги, обвиняемого в незаконных сбыте и хранении наркотических средств.

Установлено, что машинист тепловоза в мае этого года в помещении дома отдыха локомотивных бригад Сосногорска сбыл жителю города марихуану массой 2,28 грамма. Кроме того, по месту своего жительства он хранил другое наркотическое средство массой 3,07 грамма. Запрещенные вещества изъяли из незаконного оборота.

Суд признал бывшего машиниста локомотива виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.