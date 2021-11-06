Врач рассказал о смертельной опасности обезболивающего

Люди часто совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может привести к летальному исходу, заявил в эфире канала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Медик объяснил, что люди часто принимают нестероидные противовоспалительные препараты бесконтрольно, не задумываясь об опасностях.