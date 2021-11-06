Врач рассказал о смертельной опасности обезболивающего

Люди часто совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может привести к летальному исходу, заявил в эфире канала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
Медик объяснил, что люди часто принимают нестероидные противовоспалительные препараты бесконтрольно, не задумываясь об опасностях.
- А дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата, — предупредил специалист.
Одним из таких последствий он назвал язву желудка, что приводит к кровотечению.
- У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты, — рассказал врач.
Он пояснил, что вместе с такими средствами надо также защищать слизистую желудка, например, с помощью "Омепразола".
- Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно! — подчеркнул Мясников.
Врач объяснил, что такие препараты надо пить курсом, под прикрытием "Омепразола", в минимально действующих дозах и не менять одно лекарство на другое. Также он призвал учитывать рекомендации от производителя средств, передает РИА "Новости".