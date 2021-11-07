Мужчина приехал из Америки в Сыктывкар и стал бездомным

Михаил родился в Княжпогостском районе, однако судьба уготовила ему насыщенную событиями жизнь за пределами родной республики и даже страны. В «нулевые» мужчина сначала отправился на Украину, а потом в США, где прожил больше 15 лет, но в конце концов опять оказался на родине. Его историей поделился проект «Сытый гражданин».

В какой-то момент жизнь в штатах не задалась, случился развод, мужчине пришлось скитаться по Америке. Об этом он рассказывать не любит. В конце октября Михаил купил билет в один конец и вернулся на родину, чтобы побывать на могиле матери. Однако обстоятельства сложились так, что мужчина «очнулся после нескольких дней кутежа в одном из подъездов многоквартирного дома в Сыктывкаре». Неравнодушные посоветовали обратиться за помощью к волонтерам проекта «Сытый гражданин»: мужчину одели и обули, планируют помочь в решении вопроса о пребывании в России.