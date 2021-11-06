В России почти закончилась экспертиза детской вакцины от «короны»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что экспертиза детской вакцины от коронавируса на базе "Спутника V" близится к завершению. Такое заявление глава Минздрава сделал в ходе рабочей поездки в Рязанскую область, сообщает "Российская газета" со ссылкой на ТАСС.

По словам Мурашко, дети стали чаще болеть COVID-19. Только в Рязанской области под наблюдением медиков находятся более 3 тысяч маленьких пациентов. "Очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна", - уточнил Михаил Мурашко.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему детей нельзя вакцинировать обычным "Спутником V". По его словам, он не подходит для детей и подростков из-за их маленького веса. Ученый напомнил, что детская вакцина, получившая рабочее название "Спутник М" уже прошла две фазы клинических испытаний, сейчас началась третья. После ее завершения препарат будет зарегистрирован.