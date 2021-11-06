Близнецов ждет приятная встреча, а Дев - проблемы: гороскоп на 7 ноября

Чтобы избежать лишних огорчений, лучше организовать себе возможность уединенного отдыха на лоне природы. Вместе с тем уединение не должно превращаться в полную изоляцию и одиночество; хорошо бы сделать его периодическим, так как ситуация благоприятна для дружеских отношений, для упрочения старых связей. Кроме того, советы и помощь друзей сейчас вам очень пригодятся.

Наступает время, когда можно ождать счастливого поворота в судьбе, не прилагая лишних усилий. В общем, жизнь превратится в поле чудес, на котором сбываются мечты, не подкрепленные ничем, кроме стремления к роскоши. Поверьте в чудеса. Возможно, они будут случаться так часто, что вы перестанете расценивать их как таковые.

Близнецы

Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Избегайте самоуглубления или, наоборот, беспорядочного общения. Не отправляйтесь в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним хлопотам, общению с близким человеком.

Рак

Сегодня звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям. Не исключено появление новых поклонников у женщин-Раков. Ваше обаяние и шарм сделают вас королевой в любом обществе. Представительницы прекрасного пола не оставят без внимания широту натуры и великодушие мужчин-Раков. Вероятное знакомство может перерасти в длительные серьезные отношения.

Лев

Расположение звезд благоприятно для любви, семейных отношений, новых знакомств, которые могут перерасти в серьезные длительные отношения. Сегодня ко всем предложениям следует относиться с крайней осмотрительностью. Щедрость или излишняя доверчивость могут стать причиной ошибки.

Дева

Все проблемы сегодняшнего дня, скорее всего, будут связаны с личной жизнью. Вы или пламенно влюбитесь, или с горестью расстанетесь со своей любовью. Однако в любом случае все закончится благополучно. Это далеко не последняя влюбленность или ссора в вашей жизни.

Весы

День благоприятен для любви, семейных отношений, заботы о детях и родственниках. Не исключено, что именно сегодня мужчины-Весы найдут свою половину, с которой свяжут свою дальнейшую судьбу. Женщинам-Весам не следует уделять детям или подругам больше внимания, чем спутнику. Это может стать поводом для обиды или ссоры.

Скорпион

Сегодня благоприятны путешествия, прогулки по лесу, активный отдых среди единомышленников. Не исключено знакомство с интересным человеком, который на какое-то время займет все мысли. Этот день весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры.

Стрелец

Скорее всего вам посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Твердость характера и некоторая безапелляционность решений приведут в порядок чувства и помогут избавиться от тягостных контактов.

Козерог

Жизненный потенциал находится на высоком уровне, что обеспечит успех в личных отношениях. Темперамент, импульсивность и способность к самопожертвованию будут по достоинству оценены лицами противоположного пола. Не исключена возможность выигрыша или подарка от близкого человека.

Водолей

Благоприятный день, связанный с нравственным очищением, молитвой, всепрощением. Любая агрессивность по отношению к окружающим, обида, стремление доминировать могут обернуться против вас. Нельзя отказывать в просьбах.

Рыбы

Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. В первой половине дня возможны душевное равновесие, гармоничные отношения с партнером, тихие домашние радости. Плохое известие или общение с недоброжелателем могут изменить ситуацию или привести к нервному срыву.