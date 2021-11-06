Школы Коми вернутся к очному обучению с 8 ноября

С 8 ноября школьники выходят с плановых каникул и возвращаются к очному формату обучения, продолжая соблюдать все меры по нераспространению коронавирусной инфекции и рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора.

Министерство образования, науки и молодёжной политики Коми сообщает, что согласно новым изменениям в Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», сфера образования возвращается к работе в очном формате с некоторыми ограничениями.

Детские сады

Дошкольные учреждения с 8 ноября 2021 года будут функционировать в обычном формате также с соблюдением всех мер предосторожности.

Дополнительное образование

С 30 октября по 14 ноября 2021 года продолжает быть приостановлен доступ в организации дополнительного образования всех форм собственности: муниципальные, государственные, частные. Вместе с тем обучение по дополнительным общеобразовательным программам может быть организовано в дистанционном формате.

Но возобновляют работу детские спортивные секции.

Профессиональное образование

Все организации среднего профессионального образования продолжат обучение студентов в дистанционном формате до 14 ноября 2021 года включительно.

Возможность проведения производственной практики студентов старших курсов будет решаться в индивидуальном порядке администрацией образовательной организации и предприятиями, на базе которых практика планировалась или уже началась.