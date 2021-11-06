В Коми зафиксирован новый рекорд по приросту коронавирусных больных

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми, 6 ноября выздоровели 70 007 (+61) человек.

Выявлено ПЦР-тестированием 81 317 (+405) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 112 случаев, Ухте – 82, Воркуте и Усинске – по 33, Сосногорском районе – 20. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находятся 14 578 человек.