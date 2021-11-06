Минздрав Коми развеял 4 популярных мифа о вакцине от коронавируса

Стоит задуматься, на чем может быть основано такое утверждение. Представьте себе: Pfizer тестировали прошлым летом, клинические испытания "Спутника" проводили прошлой осенью. Беременных в группы испытуемых не включали, а женщины, которые участвовали в испытаниях, брали на себя обязательства использовать контрацептивы. В официальный гражданский доступ эти вакцины попали лишь в декабре 2020 года. Сейчас июнь. Беременность длится девять месяцев. Чтобы сказать, что вакцины вызывают бесплодие, нужно, чтобы люди, которые делали прививки в январе, долго и безуспешно пытались зачать ребенка, а потом сообщили об этом куда то, где были бы проведены исследования, которые показывают, что эта неспособность связана именно с вакцинацией, а не с миллионом других причин. Тогда можно было бы сказать, что это связано с вакциной. Такого анализа никто не проводил. Дети, которых зачали в январе и последующие месяцы массовой вакцинации, еще не родились. То есть утверждения и якобы о бесплодии, и о дефектах у новорожденных заведомо безумные, у них не может быть никаких разумных оснований.

Это возможно. Но привитый человек гораздо менее заразен, чем непривитый. Вы заражаетесь вирусом через носоглотку, какое-то время он там размножается, заражает ваши клетки, производит вирусное потомство. Если вы вакцинировались, то антитела, которые у вас уже есть, мешают инфекции распространиться, и организм побеждает вирус быстрее, чем если вы не делали прививку. Но какое-то время, пока вирус полностью не побежден, вы можете заражать других людей, хотя количество вирусов, которые вы будете производить и "выпускать" наружу, будет меньше, чем то количество, которое вы производили бы, если бы не делали прививку. И если вы общаетесь с зараженным человеком, которому ввели вакцину, то, скорее всего, вероятность заболеть будет ниже, потому что он или она при прочих равных будет выделять меньше вируса наружу.

Вакцина может изменить ДНК

Есть разные вакцины. У некоторых в основе РНК, у некоторых пептиды, в составе других, например, в "Спутнике" есть ДНК. Механизм действия "Спутника" такой: безвредный, неспособный к размножению аденовирус попадает в некоторые клетки нашего организма. Эти клетки начинают производить S-белок коронавируса. Этот белок попадает в кровь, и в качестве реакции на него вырабатываются антитела. Потом клеточный иммунитет, который формируется в это же время, убивает клетки, которые производят S-белок. Следов от вакцины (кроме собственно иммунитета) не остается.

Считаю свой иммунитет слишком слабым, чтобы добровольно подсадить себе коронавирус

Во-первых, коронавирус никто себе не подсаживает: это происходит, только если человек заражается. В вакцинах коронавируса или нет вовсе, или он убит химическим воздействием, как в "Ковиваке". Понятия "слабый (или сильный) иммунитет" не существует. Это все из фольклора некоторых не самых образованных российских врачей, возможно, гомеопатов.

Если речь идет об иммунодефиците, болезнях иммунной системы, то проблема как раз и будет в том, что прививка просто может не подействовать: антитела не возникнут, потому что нормальный иммунный ответ не произойдет. Вакцина сама по себе — не источник инфекции, она призвана эту инфекцию предотвратить. Хуже точно не будет.