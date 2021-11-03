В Минсельхозе допустили подорожание молочных продуктов

Министерство сельского хозяйства направило в правительство свой доклад «О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)» за подписью замглавы ведомства Оксаны Лут. Об этом сообщают "Известия".

Молочная продукция — единственная категория, в которой Минсельхоз допустил рост цен. В министерстве подчеркнули, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов. По данным Минсельхоза, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла — 526,3 руб./кг (5,9%), сыров — 391,5 руб./кг (4,1%).