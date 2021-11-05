Правительство одобрило упрощение процедуры получения ИНН

Правительство РФ одобрило упрощение процедуры получения ИНН, это позволит подавать заявления о постановке на учет в налоговом органе через электронный портал. Об этом сообщают "РИА Новости".

- Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. По его словам, это решение будет удобно для иностранцев, которые приезжают на работу в Россию, поскольку можно будет заранее начать оформление документов.