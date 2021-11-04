Вирусолог предупредил о новых штаммах COVID-19 из-за путешествий россиян

Нерабочие дни, объявленные в России с 30 октября по 7 ноября по указу президента Владимира Путина, должны привести к снижению темпов распространения коронавирусной инфекции и предотвратить дальнейший рост заболеваемости и смертности от COVID-19. В зависимости от эпидемиологической ситуации, некоторые регионы ввели этот режим раньше, другие – продлили. Однако поездки россиян за границу в конце октября и начале ноября могут негативно отразиться на результатах принятых властями мер, считает профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. Он назвал "головотяпством" легкомысленное отношение к режиму нерабочих дней и к опасности заражения коронавирусом. Об этом сообщают "РИА Новости".

- Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть еще больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны. Это опасно не только тем, что люди рискуют сами заболеть, но и тем, что они станут источниками заражения после возвращения. Такое поведение называется головотяпством на русском языке, – сказал Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.

Самое опасное, по словам вирусолога, что отправившиеся отдохнуть за границу россияне рискуют при возвращении завезти в страну новые штаммы коронавируса.