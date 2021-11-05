Синоптики заявили, что ноябрь в Коми будет "теплее обычного"

Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Республике Коми.

Средняя месячная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 2...3С (норма: на крайнем северо-востоке -12...-14С, в северных и центральных районах -9...-11С, в южных -6...-8С). Месячное количество осадков составит 120-160% от средних многолетних значений. (норма 37-55 мм, в крайних восточных районах 57-82 мм). Предполагается, что в течение месяца погодные условия в основном будут формироваться под влиянием циклонов. В связи с этим прогнозируется преобладание облачной погоды с частыми осадками в виде снега, мокрого снега, в отдельные периоды — и дождя.

Велика вероятность, что температурный фон в первой и второй декаде месяца будет повышенным относительно нормы, в отдельные периоды значительно. В третьей декаде месяца — близким к норме, в последней пятидневке возможно и ниже.