Синоптики заявили, что ноябрь в Коми будет "теплее обычного"

Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Республике Коми.
Средняя месячная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 2...3С (норма: на крайнем северо-востоке -12...-14С, в северных и центральных районах -9...-11С, в южных -6...-8С). Месячное количество осадков составит 120-160% от средних многолетних значений. (норма 37-55 мм, в крайних восточных районах 57-82 мм). Предполагается, что в течение месяца погодные условия в основном будут формироваться под влиянием циклонов. В связи с этим прогнозируется преобладание облачной погоды с частыми осадками в виде снега, мокрого снега, в отдельные периоды — и дождя.
Велика вероятность, что температурный фон в первой и второй декаде месяца будет повышенным относительно нормы, в отдельные периоды значительно. В третьей декаде месяца — близким к норме, в последней пятидневке возможно и ниже.
Потепление, которое начнется с 3 ноября, задержится до конца второй декады. В этот период на основной территории преобладающие дневные температуры воздуха будут находиться в пределах -3...+2С, в середине первой декады максимальная температура может достигать 3...8С. Преобладающие температуры в ночные часы будут составлять -1...-6С, но в отдельные ночи при прояснении возможно понижение до -8...-15С. Менее устойчивой прогнозируется погода на на крайнем северо-востоке.Там при затоке арктического воздуха в течение суток температура воздуха будет в пределах -8...-15С, в отдельные ночи возможно усиление морозов до -20С и ниже. Снижение температурного фона предполагается в заключительные 10 дней ноября. Преобладающие дневные температуры будут составлять -2…-7С, преобладающие ночные -10...-15С. Велика вероятность, что в последней пятидневке дневные температуры понизятся до -10...-15С, ночные — до -18...-25С. Установление ледостава на реках Республики Коми наиболее вероятно в третьей декаде ноября.