В Сыктывкаре пожилой мужчина выпал из автобуса

Рейсовый автобус начал движение от остановки с открытыми дверьми, в тот момент, когда пожилой мужчина выходил. Об этом сообщает "БНК".

В управлении ГИБДД МВД по Коми рассказали, что 4 ноября около полудня 58-летний водитель ПАЗа напротив дома №80 по улице Советской в Сыктывкаре, отъезжал от остановки общественного транспорта с открытыми дверями автобуса и не убедился, что вышли все пассажиры. В итоге 88-летний мужчина выпал из салона, упав на бетонную плиту. Пожилой человек получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, не госпитализирован.

Водитель имеет стаж с 1999 года, в течение года за нарушения правил дорожного движения привлекался к ответственности один раз.