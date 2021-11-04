Россия поставила рекорд по сокращению продолжительности жизни в пандемию

Международная команда ученых, включавшая российских специалистов из Высшей школы экономики, решила более тщательно оценить вызванные пандемией потери. Результаты они изложили в статье в журнале BMJ.

Более ранние данные уже показывали сокращение продолжительности жизни из-за COVID-19 в США, Великобритании, Испании и других странах. Однако они были неполными и не учитывали возрастное распределение: для пожилых людей количество «недожитых» лет будет меньше, чем для молодежи.

Россия оказалась на первом месте по количеству потерянных лет жизни у населения в 2020 году, сообщила международная группа исследователей. Кроме того, в России наблюдалась наиболее высокая смертность среди людей моложе 65 лет. Всего пандемия COVID-19 стала причиной потери 28 млн лет жизни по всему миру, как напрямую, так и косвенно. Об этом сообщает " Газета.ру ".

- С момента появления SARS-CoV-2 меры политики в области здравоохранения, применяемые для минимизации воздействия пандемии, существенно различались в разных странах, — пишут авторы работы. — Эти меры повлияли на многие социальные и экономические факторы, от которых зависит здоровье, включая доступность медицинских услуг. Поэтому общее воздействие пандемии и связанные с ней меры политики имеют последствия для общей смертности, точность и полнота данных о которой была поставлена под сомнение во многих странах».

Исследователи собрали данные о смертности в 37 странах со средним и высоким уровнем дохода, включая Россию и США, и сравнили продолжительность жизни в 2020 году с ожидаемой, рассчитанной на основе исторических данных с 2005 по 2019 годы.

В период с 2005 по 2019 год ожидаемая продолжительность жизни увеличилась у мужчин и женщин во всех рассмотренных странах. В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин снизилась во всех странах, кроме Новой Зеландии, Тайваня и Норвегии, где наблюдался рост продолжительности жизни, а также Дании, Исландии и Южной Кореи, где она не изменилась.

Также исследователи оценили потери потенциальных лет жизни — лет, которые человек прожил бы, если бы не умер преждевременно.

В 2020 году количество потерянных лет жизни было выше ожидаемого во всех странах, кроме Тайваня и Новой Зеландии, где наблюдалось, наоборот, их сокращение, а также Исландии, Южной Кореи, Дании и Норвегии, где не было никаких значимых изменений.

В 31 стране в 2020 году жители потеряли более 222 млн лет жизни — на 28,1 млн больше, чем ожидалось (17,3 млн у мужчин и 10,8 млн у женщин).

Почти во всех странах излишек потерянных лет жизни сформировался за счет пожилого населения. Однако в России, Болгарии, Литве и США большой вклад в него внесли смерти людей моложе 65 лет — более 2000 «недожитых» лет на 100 тыс. населения.

Сравнивая эту пандемию с эпидемией гриппа в 2015 году, исследователи отмечают, что рост потерянных лет жизни отмечался в обоих случаях. Однако во время пандемии COVID-19 он оказался намного больше и затронул большее количество стран (так, в 2015 году в России роста потерянных лет жизни не наблюдалось). В целом, в 2010 году потерянных лет жизни оказалось в 5,5 раза больше, чем в 2015.

«Наши результаты убедительно доказывают необходимость более тонкой оценки потерянных лет жизни, помимо избыточной смертности, — пишут исследователи. — Например, при одинаковых показателях избыточной смертности на 100 тыс. человек в Испании и США (161 и 160, соответственно), количество потерянных лет на 100 тыс. населения было значительно выше в США (3400), чем в Испании (1900), что указывает на большее количество смертей в более молодом возрасте в США».

Анализ не позволил определить, какие из смертей были вызваны COVID-19 напрямую, а на какие повлияли косвенные факторы — экономические изменения, стрессы, затрудненный доступ к медицинским услугам. Исследователи призывают в будущих работах более тщательно оценить влияние на смертность по отдельности этих и других факторов — например, этнического неравенства.

Авторы работы подчеркивают важность успешной политики, направленной на ограничение распространения вируса, и мер поддержки систем общественного здравоохранения — с этим хорошо справились в Тайване, Новой Зеландии, Дании, Исландии, Норвегии, Южной Корее. Комплексная готовность к пандемии, направленная на повышение устойчивости систем здравоохранения, может стать ключевым фактором в противостоянии будущим эпидемиям, пишут ученые. А количественная оценка того, как на смертность влияют конкретные меры борьбы с пандемией, позволит понять, какие из них действительно важны.