Минздрав выступил против выдачи QR-кодов неофициально переболевшим коронавирусом

Люди, чье заболевание коронавирусом не было подтверждено, не должны признаваться переболевшими. Такое мнение выразил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Об этом сообщает "Spbdnevnik.ru"

- Я иногда слышу разговоры, что нужно тех, кто не обращался в больницу, неофициально переболевших, признать переболевшими, чтобы присвоить им QR-коды. Такая позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно. Перенесшими COVID-19 принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено, у них есть иммунитет, – сказал Владимир Чуланов.

По мнению инфекциониста, переболевшие коронавирусом через полгода должны получить прививку, как при повторной вакцинации.