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Минздрав выступил против выдачи QR-кодов неофициально переболевшим коронавирусом

Минздрав выступил против выдачи QR-кодов неофициально переболевшим коронавирусомФото из архива PG11.ru

Люди, чье заболевание коронавирусом не было подтверждено, не должны признаваться переболевшими. Такое мнение выразил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Об этом сообщает "Spbdnevnik.ru"

- Я иногда слышу разговоры, что нужно тех, кто не обращался в больницу, неофициально переболевших, признать переболевшими, чтобы присвоить им QR-коды. Такая позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно. Перенесшими COVID-19 принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено, у них есть иммунитет, – сказал Владимир Чуланов.

По мнению инфекциониста, переболевшие коронавирусом через полгода должны получить прививку, как при повторной вакцинации.

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