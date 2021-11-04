Творческий день у Овнов и романтичный у Тельцов: гороскоп на 5 ноября

Активный, творческий день. Сильно выраженные индивидуальные и духовные начала помогут вам найти новых союзников или в достаточно авторитетной и гармоничной форме привлечь к своим целям единомышленников. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль.

Только от вашего поведения будут зависеть сегодня успехи в отношениях с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом. Не теряйте времени на раскачивание, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Близнецы

День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Не исключены встреча со старой привязанностью или восстановление прежних, прерванных по каким-то причинам отношений со старым другом.

Рак

Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств, интимных отношений. Все будет располагать к проявлению ваших талантов и способностей. Смелость и решительность в поступках принесут весомые результаты.

Лев

Благоприятный день. Несет позитивные тенденции и пройдет достаточно спокойно: эмоции не выйдут из обычного русла. Вероятно, для достижения цели придется использовать все свое обаяние.

Дева

Благоприятный день, однако звезды не рекомендуют активной деятельности в профессиональной сфере – удача может отвернуться в любой момент. В отношениях с коллегами избегайте резких суждений или нелицеприятных высказываний, о которых вам потом придется жалеть.

Весы

Наступает прекрасное время для размышлений о личной жизни. Несоответствие между собственным сексуальным влечением и чувствами поклонников может вызвать некоторые осложнения в общении у женщин-Весов. Сильная эмоциональность и увлекающаяся натура мужчин-Весов поможет им преодолеть все препятствия на пути к признанию.

Скорпион

Первая половина дня благоприятна для решения важных вопросов, принятия ответственных решений. Крупные приобретения или коммерческие сделки принесут прибыль. Во вторую половину дня по не зависящим от вас причинам ситуация может неожиданно измениться. Вам нужно демократичнее относиться к инициативам окружающих.

Стрелец

День в целом благоприятен для профессиональной деятельности. Вероятная новость, дружеский совет или встреча с родственниками могут положительно отразиться на материальном благополучии, стать толчком к финансовому взлету. Не рекомендуется взваливать на себя слишком много проблем или хвататься за несколько дел сразу.

Козерог

Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, покупками и приобретениями. Эмоциональная гибкость и доброжелательность к окружающим людям помогут заложить основы финансового подъема или будущего успеха в карьере.

Водолей

Отвага и решительность в преодолении трудностей, умение найти нестандартные пути решения проблем обеспечат успех в любом начинании. Даже самые рискованные дела закончатся удачно. В сфере профессиональной деятельности доверьтесь своей интуиции – не опирайтесь на помощь и советы коллег.

Рыбы

День благоприятен для обращения к начальству, служебных отношений. Не исключены положительные изменения в карьере. Планы и намерения следует держать в секрете, иначе козни недоброжелателей или зависть сотрудников могут помешать прогрессу в делах. Личная жизнь наполнится тревогами, необоснованной ревностью или взаимным недовольством из-за действий партнера. Постарайтесь проявить больше внимания к близкому человеку.