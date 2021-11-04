В Минтруда рассказали, сколько тысяч жителей Коми официально безработны

На текущий момент количество вакансий, заявленных работодателями, составляет 12,8 тыс. единиц. По профессионально-квалификационному составу по всем видам занятий спрос на работников превышает предложение. Для установления баланса спроса и предложения на рынке труда проводится профессиональное обучение. Один из важнейших инструментов установления баланса спроса и предложения на рынке – это профессиональное обучение безработных и ищущих работу граждан.

«В 2021 году по поручению Президента был разработан и реализуется Комплекс мер по восстановлению к IV кварталу 2021 года численности занятого населения Республики Коми до уровня 2019 года. В результате его реализации численность безработных начала постепенно снижаться и по состоянию на 01 ноября 2021 года составила 6,7 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 1,6 процента. В настоящее время показатели сопоставимы с допандемическими», - сообщила Екатерина Грибкова.

Показатели регистрируемой безработицы имеют положительную динамику. Снижение численности зарегистрированных безработных граждан и уровня регистрируемой безработицы наблюдалось с 2017 года до введения ограничительных мероприятий. С марта 2020 года численность безработных начала расти и достигла пика в 22,1 тыс. человек в сентябре 2020 года, уровень безработицы составил 5,2%.

По направлению органов службы занятости за счет республиканского бюджета ежегодно обучаются более 2 тысяч человек. Профподготовка проводится на базе 87 образовательных организаций по 134 профессиям.

«Из общего числа граждан, направленных на обучение, ежегодно более 60 процентов обучается по рабочим профессиям. По итогам профессионального обучения трудоустраиваются 80 процентов безработных» - доложила Екатерина Грибкова.

Кроме этого, органами службы занятости региона проводится работа по содействию безработным гражданам в открытии собственного дела с предоставлением единовременной финансовой помощи в размере 145,6 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2021 года при содействии Службы занятости в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрировались 94 безработных гражданина, из них 70 человек получили от службы занятости финансовую помощь. Всего в 2021 году такая поддержка на открытие собственного дела будет оказана 85 безработным гражданам.

Профессиональное обучение и дополнительное профобразование предусмотрено также федеральным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Такой возможностью могут воспользоваться обратившиеся в службу занятости безработные и ищущие работу граждане, люди старше 50 лет и предпенсионеры, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей–дошкольников.

В настоящее время в рамках нацпроекта к обучению приступили 1927 человек, завершили обучение 465 жителей Коми.

В целом, как отметила Екатерина Грибкова, несмотря на существующие сложности, по результатам реализации мероприятий Комплекса мер Республика Коми занимает 1 место среди субъектов Северо-Западного Федерального округа.