В Сыктывкаре построят трехэтажный детский сад с башнями

В Сыктывкаре построят новый детский сад на 200 мест. Закупка на подготовку проектной документации уже опубликована, пишет «Комиинформ».

За основу проекта нового садика возьмут уже готовый детский сад, который построили в Челябинске. В Сыктывкаре же здание планируется построить на Тентюковской, 505/2.

Новый сад будет представлять из себя трехэтажное здание с плоской кровлей, которое будет состоять из трех объемов прямоугольной формы. Внутри планируется обустроить плавательный бассейн размером 3*8 метров, лифт для доставки пищи в группы.