Коми заняла 68 место по «индексу любви» среди регионов

С 2013 года это уже 12 выпуск исследования. По мнению составителей рейтинга, оно помогает оценить уровень социальной напряженности в регионах страны.

В рамках исследования было изучено 894 млн публичных постов и комментариев на русском языке, опубликованных в социальных медиа — ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, а также на форумах, в блогах и т.д в период с 6 по 17 октября 2021 года. Среди них было выявлено 817 тыс. сообщений от первого лица в настоящем времени, где 82,42% посвящено любви и только 18,56% — ненависти.

Лидер рейтинга – Республика Крым. Там «индекс любви» составил 7. Коми же находится на 68-м месте с индексом в 4,6. Причем наша республика опустилась на 30 позиций по сравнению с прошлым исследованием.