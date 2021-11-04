В Коми сотрудники колонии заставляли осужденных покупать стройматериалы за свои деньги

Следователи возбудили уголовные дела в отношении начальника участка и начальника отряда ФКУ ИК-31. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

По информации следствия, должностные лица ставили условия осужденным, планировавшим направить документы для рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении, о необходимости приобрести за личные денежные средства инструменты и строительные материалы для ремонта объектов участка колонии-поселения. После выполнения условий обещали подготовить положительные характеристики. В итоге несколькими осужденными приобретены за свой счет различные товарно-материальные ценности.

По уголовным делам следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников вышеуказанных ведомств проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.