Массовые мероприятия в школах запретили до 2024 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила до 1 января 2024 года ограничения, введенные для школ и других детских и молодежных организаций из-за пандемии. Ее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Интерфакс».

В частности, продлен запрет проводить в помещениях массовые мероприятия, не только в школах, спортивных организациях, специализированных учреждений для несовершеннолетних, но и на выезде - в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

Исключение сделано для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и досуговых организаций.