Близнецы исполнят желания, а Весы поймают удачу: гороскоп на 4 ноября

День благоприятен для мужчин-Овнов. Сегодня они смогут уладить проблемы, связанные с личными отношениями или с ремонтом квартиры, благоустройством дома. Любая покупка, кроме приобретения мебели и изделий из дерева, будет удачной.

Прекрасное время для общения с противоположным полом. Случайное знакомство может со временем перерасти в длительные гармоничные отношения. Не исключен финансовый успех, связанный с выигрышем, подарком или удачной покупкой. Повышенные требования к партнеру или собственные промахи вызовут обиду и слезы близкого человека.

Близнецы

Звезды сулят исполнение давнего желания или замысла. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Вероятно, именно сегодня скажутся результаты прошлых усилий. Не исключено появление влиятельных покровителей, которые окажут заметную помощь. Однако впереди вас ждет еще много преград и препятствий. День благоприятен для общения, новых знакомств, решения бытовых проблем.

Рак

Жизненный потенциал, организаторские способности, личное обаяние и сексуальность имеют тенденцию к повышению. Один из самых благоприятных дней, когда возможна реализация продуманных ранее планов и замыслов. Отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение. Следите за своим здоровьем и за здоровьем близких. Вероятно обострение заболевания, которое в свое время не было принято во внимание.

Лев

Не исключено, что сегодня вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Благоприятное стечение обстоятельств, максимальная гибкость в общении, умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации помогут мужчинам преодолеть любые трудности или одержать верх над соперником. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Женщинам предстоят семейные проблемы и бытовые хлопоты, которые повлекут за собой дополнительные расходы. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми.

Дева

Благоприятный день для воплощения своих замыслов в жизнь. Вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение, сегодня велика, однако предстоящие расходы поглотят всю прибыль. В профессиональной сфере деятельности возможны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний.

Весы

Благоприятный день. Расположение звезд сулит удачу. Ваш жизненный потенциал на высоте. Любые начинания принесут положительные результаты. Мужчины-Весы смогут воплотить свои замыслы в жизнь, подняться на ступеньку по служебной лестнице или получить похвалу от начальства. Женщинам-Весам звезды советуют разумнее сочетать работу с домашними или материнскими обязанностями.

Скорпион

Благоприятный день для представителей творческих профессий, особенно для театральных деятелей и преподавателей. Они смогут с блеском проявить себя, выразить все богатство своих чувств. Скорпионам-политикам следует определить границы своих возможностей. Стремление покровительствовать может обернуться против вас.

Стрелец

Жизненный потенциал, сексуальная энергия и оптимизм повышаются. Женщин-Стрельцов ждет сюрприз, приятное известие или подарок от близкого человека. Не исключено, что мужчины-Стрельцы вновь запутаются в любовных сетях, однако вместо приятного времяпрепровождения с избранницей их ждет необходимость исполнения обременительных обязанностей или служебного долга.

Козерог

День благоприятный для начала нового дела, путешествий, карьеры. Решительно приступайте к осуществлению своих планов – вероятность успеха очень велика. Звезды сулят успех во всех начинаниях, однако не следует проявлять расточительность – вы можете выбросить деньги на ветер. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое положительно скажется на развитии дел.

Водолей

Длительные поездки и путешествия или отдых на лоне природы в обществе близких людей снимут нервную усталость. Звезды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях. Ностальгическая тоска по прежним отношениям или острое стремление к экстравагантности могут принести вам множество мелких, но очень неприятных неожиданностей.

Рыбы

Жизненный потенциал начнет повышаться. Уверенность в своих силах и способность повести за собой единомышленников помогут вам стать хозяином положения. Звезды утверждают, что у вас появится шанс использовать все свои возможности для достижения заветной мечты.