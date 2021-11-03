В праздники ГИБДД Сыктывкара устроит массовую проверку водителей

Вечером 5 ноября сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки транспорта организованными группами нарядов ДПС. Суть проверок водителей заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей.

Автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и так далее) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

Целью проведения рейдов является пресечение грубых нарушений ПДД, в первую очередь – управление машиной в пьяном виде.