В Национальной библиотеке Коми показали, как продвигается ремонт

Завершаются фасадные работы, старая покраска удалена, стены и колонны заново оштукатурены и покрашены. Полностью отремонтирована крыша: заменена и усилена стропильная система и уложено новое кровельное покрытие. Уложено асфальтовое покрытие, произведен капитальный ремонт крыльца (пока без облицовки), установлены светильники и новые скамейки. Сняты леса – обновленное здание библиотеки стало украшением улицы. Пресс-служба пишет, что любители вечерних прогулок оценят подсветку колонн, работа над которой почти окончена.

Системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и пожаротушения налажены и запущены в работу. Внутри закончена первичная отделка, идут работы по покраске стен и укладке половых покрытий. Во всем здании установлены современные стеклопакеты и подоконники, смонтированы реечные потолки, начинается монтаж дверей в читальном зале и фойе первого этажа. Противопожарные двери заменены во всех помещениях главного книгохранилища.